Yippee-ki-yay

O sorriso trocista, sarcástico, desdenhoso não se confundia com um sorriso de divertimento, ou apenas com aquele divertimento que resulta de observarmos pessoas a fazer figuras tristes, a negar a evidência ou a fugir ao inevitável. O sorriso é sem dúvida parte integrante dos recursos de um intérprete, mas em Bruce Willis parecia-nos, como explicar..., dele. Um modo de ser, mais do que uma representação. Um personagem, mais do que uma personagem. Bastava-lhe sorrir do bem e do mal que lhe acontecia que isso relativizava o bem e o mal, diminuía-os a um nível aceitável, sereno ou estóico. Era o herói de todos os rapazes que eu conhecia.

