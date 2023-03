Valha-nos São Francisco Xavier com urgência

A notícia da demissão em bloco dos chefes de equipa de urgência de medicina interna do Hospital São Francisco Xavier dá-nos alguma esperança. Talvez haja médicos a menos no bloco operatório, mas continua a haver bastantes nas demissões em bloco. Já não é mau. Sempre é uma notícia em que podemos ler as palavras “médicos” e “bloco” juntas. Refrescante. Além disso, ninguém notou ainda que a precariedade dos serviços do São Francisco Xavier é, na verdade, uma bonita homenagem a São Francisco Xavier. Em primeiro lugar, porque São Francisco Xavier fez voto de pobreza, pelo que a abundância de recursos no seu hospital até poderia melindrá-lo. Em segundo lugar, porque São Francisco Xavier morreu de uma febre, maleita suave e de tratamento relativamente fácil que ainda assim não foi tratada, risco que também corre quem hoje se dirige ao São Francisco Xavier. Finalmente, porque São Francisco Xavier foi sepultado em Goa, mas o seu úmero direito foi transportado para Macau, onde está exposto num relicário de prata — uma subtil lembrança de que um paciente pode estar num sítio mas ter urgência de ortopedia a centenas de quilómetros.

