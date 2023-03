Short Round

Apesar de ser o homem mais caseiro do bairro, o meu pai não tinha vídeo (VHS). Também não tinha carro. A vida não era fácil nos anos 80. Entre o carro e o vídeo, julgo que ele sonhava mais com o vídeo, porque adorava fazer o que ainda hoje faz comigo: vermos filmes depois da bola. Há 40 anos, para alimentarmos este gosto cinéfilo, não tínhamos outro remédio senão invadir a sala do Chico, um vizinho, sábado à noite, para longas maratonas cinéfilas. Muito antes de fazer dez anos, vi Carpenter, Ford, McTiernan, Mann, Woo. Eu lá acabava por adormecer na alcatifa agarrado à “Rita”, a gata do Chico.

