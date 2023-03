Um bispo (o de Beja), com pouca capacidade de comunicação, ou nula compreensão do fenómeno da pedofilia, disse que na Igreja havia o conceito de perdão e que as críticas aos padres que cometeram um crime bem como aos que os encobriram é um ato (cito) ‘pouco católico’. Depois, atabalhoadamente, veio pedir desculpa e dizer que não foi bem entendido.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.