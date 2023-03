Outra falência previsível de um banco

NOVA IORQUE — A corrida aos depósitos do Silicon Valley Bank (SVB) — do qual dependem quase metade de todas as startups tecnológicas financiadas por capitais de risco nos Estados Unidos — é, em parte, uma reedição de uma história que nos é familiar, mas é mais do que isso. Uma vez mais, a política económica e a regulamentação financeira revelaram-se insuficientes.

