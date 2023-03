O governo deve mexer na lei e impor um teto nos lucros/preços dos alimentos?

SIM O atual surto inflacionista foi desencadeado por perturbações das cadeias de produção no contexto da pandemia e agravado pela guerra na Ucrânia, mas foi o aumento das margens praticadas pelas empresas em diversos sectores que trouxe a inflação para os níveis atuais e está a penalizar mais fortemente o poder de compra das pessoas. Isso mesmo foi já comprovado estatisticamente pelo Eurostat e assumido pelo Banco Central Europeu no seu recente retiro de inverno. Na zona euro e em Portugal, estamos perante uma espiral lucros-preços: as empresas com mais poder de mercado aproveitam o ruído no sistema de preços para aumentarem as suas margens e lucros e esse aumento das margens gera ainda mais inflação. É por isso que no último ano têm coexistido uma inflação especialmente elevada e lucros recorde para muitas empresas, especialmente as que operam em sectores de forte concentração oligopolística.

