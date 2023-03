O excesso de confiança dos mais espertos

Qualquer negócio tem de convencer clientes a comprar o seu produto. Apesar das regulações e da ética da vasta maioria dos gestores de ativos, no mundo das finanças há uma minoria que vende gato por lebre, convencendo pessoas com riqueza a investir de forma pouco ajuizada. Um dos ditames no sector é que as principais vítimas são os médicos. Eles têm dinheiro para investir e, porque são pessoas inteligentes e habituadas a ter sucesso na sua vida profissional, tendem a sobrestimar as suas capacidades fora da sua área de especialidade. Por isso caem mais facilmente em histórias sofisticadas, com raciocí­nios elaborados e jargão impressionante, mas que uma pessoa no campo reconhece como aldrabices. Hoje, nestas histórias os médicos estão a ser substituídos por uma nova classe profissional: os fundadores das novas tecnologias.

