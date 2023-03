O SVB não é o Lehman. Já o Credit Suisse...

Começámos a semana assustados com o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) e o receio de um novo Lehman Brothers. Há pontos de contacto, embora as realidades sejam bastante diferentes. Primeiro, as semelhanças. O Lehman Brothers e o SVB são dois bancos. Ambos americanos e relativamente pequenos nos EUA. O primeiro foi o rastilho da fase mais dramática da crise financeira em 2008. O segundo foi intervencionado depois de uma fuga de depósitos. Os dois bancos tiveram problemas numa fase onde já havia outros sintomas: em 2008, com os primeiros sinais da crise financeira; agora, com os efeitos da subida das taxas de juro.

