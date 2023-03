Bancos de todo o mundo, uni-vos!

Cheira a 2008, parece 2008 mas não é 2008. Os idos de março da banca lançaram no ar os riscos de uma nova crise financeira. Desta vez, as respostas têm sido amplas e rápidas. Aprendeu-se que a hesitação e os remédios tardios podem provocar crises longas e difíceis de reparar. Mas não é certo que se tenha aprendido com as consequências políticas da última grande crise.

