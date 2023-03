As promessas prescrevem?

Fui buscá-lo à sala de espera. Um homem dos seus 60 anos, fato e gravata, nó Windsor, quase parecia um aristocrata inglês. Se eu fosse mulher, ter-me-ia beijado a mão. Fizemos uns salamaleques antes de nos sentarmos, endireitou o vinco das calças quando se encostou no sofá. Senti-me mal vestido de jeans, camisa Oxford, camisola azul clara, sapatos à vela, mas não notei nele qualquer sentimento de estranheza, pelo psiquiatra estar vestido de fim de semana. Voltou-me a fantasia de fazer consultas, no verão, de calções, a que sempre me faltou a coragem.

