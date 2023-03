AUKUS, dissuasão e rivalidade estratégica

A guerra da Rússia contra a Ucrânia tem vindo a acelerar a transição estratégica da China para o mar. Esta é uma das razões que explicam o continuado apoio de Pequim a Moscovo. A aproximação dos dois países e a relação pessoal entre Xi Jinping e Vladimir Putin permitem à liderança chinesa algo impensável há algumas décadas: preocupar-se menos com a sua longa fronteira terrestre com a Rússia e concentrar esforços diplomáticos e recursos económicos e militares numa estratégia de afirmação no Pacífico. É aqui que Pequim vê o seu futuro.

