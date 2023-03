A lei de Murphy é a fezada liberal

No verão de 2007, David Viniar, um gestor do Goldman Sachs, que tinha sido seu vice-presidente executivo e diretor financeiro durante 14 anos, notou algo estranho nos mercados financeiros. Veterano de crises, nunca tinha visto nada parecido, um dos fundos especulativos do banco perdeu 27% num ápice e isso custou dois mil milhões de dólares para o salvar. “Passámos dias seguidos a ver coisas com 25 desvios-padrão”, disse ele depois. Essas “coisas” eram movimentos de preços que não podiam ser descritos pelos modelos de estimação probabilística que se baseiam na presunção de que a maior parte das variações se situam perto da média e que são raros ou impossíveis os acontecimentos extremos num mercado eficiente. Os analistas financeiros usam esses modelos, os seus gurus economistas garantem-lhes que é a lei da natureza e, por isso, o caso era incompreensível. De facto, a probabilidade de acontecimentos tão raros que tenham 25 desvios-padrão é a mesma que a de ganhar 42 vezes seguidas a lotaria, mas o entusiasmo com a subida das cotações manteve a ilusão e o mercado continuou entusiasmado por mais um ano. A recessão que se seguiu a esta bolha especulativa foi a primeira desde a 2ª Guerra Mundial que provocou a redução em termos absolutos do PIB mundial.

