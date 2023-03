A grande ilusão

O aproveitamento político das inspeções efetuadas pela ASAE à subida do preço de determinados bens, nomeadamente os bens alimentares, é uma vergonha. A fiscalização das autoridades é absolutamente essencial para garantir que não existem abusos, até porque as más práticas existem quer haja ou não inflação. Mas daí a usarem a desinformação como meio para esconder os problemas sociais resultantes de uma política errada e destruidora do poder de compra dos portugueses vai um longo caminho.

As enormes diferenças entre o preço a que o produtor vende os seus produtos e o preço de venda ao consumidor final sempre existiram. As queixas são constantes ao longo do tempo. As grandes superfícies são acusadas de espremer quem produz, de pagar apenas muito tempo depois de venderem os produtos e terem com isso ganhos financeiros, de obrigarem a promoções absurdas, de venderem localizações privilegiadas nas lojas... E muitas vezes os produtores têm razão. Mas também há um desconhecimento profundo na forma como se formam os preços.