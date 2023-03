A diferença entre agente e agenda

O Governo britânico, que propõe uma legislação para imigrantes e refugiados que viola de forma grosseira as convenções internacionais, é dos mais diversos da história do Reino Unido. Quando foi formado por Liz Truss, nenhum dos quatro cargos ministeriais mais importantes — primeira-ministra e ministros das Finanças, Negócios Estrangeiros e Interior — era ocupado por um homem branco. Depois da última remodelação, tornou-se menos variado, mas as duas principais figuras das políticas contra a imigração são o primeiro-ministro, Rishi Sunak, filho de hindus nascidos no Quénia e em Tanganyika, e a ministra do Interior, Suella Braverman, filha de mãe hindu tâmil das ilhas Maurício e de pai goês do Quénia.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.