Balbúrdia na marinha, desnorte na política

A pressa da política em reagir a tudo em cima do momento põe o país em situações caricatas. Vamos contar a história do início. Foi atribuída ao navio-patrulha “Mondego” uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte do Porto Santo, quando as previsões meteorológicas apontavam para ondas de 2,5 a 3 metros. Segundo 13 dos militares da guarnição, entrava água no navio e o único motor operacional necessitava de manutenção há cerca de duas mil horas. Estas eram apenas algumas das muitas preocupações.