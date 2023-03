22. Palavra da semana: marinheiro

Quem não tinha saudades de uma boa insubordinação? De um motim na Bounty? Do nosso couraçado Potemkine, por cá batizado com o nome canino-fluvial de “Mondego”, evocando choupais e cursos de água doce? Atenção, é coisa grave, isto de marinheiros se recusarem a cumprir ordens. Estávamos preparados (ou talvez não) para a subida das taxas de juro. Estávamos preparados (ou talvez não) para o conceito inovador de urgências intermitentes. Estávamos preparados (ou talvez não) para o preço estratosférico da cebola. Para o que não estávamos preparados de maneira nenhuma era para uma revolta de marinheiros, hábito que caiu em desuso para aí nos anos 30 do século passado.