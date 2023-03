O caos nas urgências esconde o caos nas morgues

Sou um crítico do socialismo que destrói o sistema público de saúde. Mas não sou cego e tenho memória. Este caos inusitado nas urgências não pode ser só o resultado do desastre socialista, porque há um influxo anormal de doentes. Porque é que no inverno 22/23 as pessoas estão a ir mais aos hospitais? A hipótese mais óbvia é também a que continua a ser um tabu: é o efeito dos confinamentos e do #ficaremcasa. Chama-se “dívida imunológica”, ou seja, os nossos anticorpos não fizeram as devidas atualizações ao longo de dois anos e, por isso, agora não temos defesas contra vírus e bactérias.