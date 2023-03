Vício de Mann

Sabemos que estamos perante um livro ou série interessante quando não sabemos por onde começar a crítica. Ao longo da sua história iniciada por Michael Mann, a série “Tokyo Vice” (HBO) toca em vários sentimentos e dilemas pessoais e políticos. Tendo por base as memórias de um jornalista americano a viver e trabalhar em Tóquio, a série coloca o protagonista perante um dilema interessante: Jake Adelstein saiu dos EUA porque estava desiludido com o país e porque se apaixonou pela cultura japonesa, mas descobre que os japoneses têm uma relação demasiado autoritária com a liberdade, sobretudo com a liberdade de um jornalista. Até se coloca a seguinte hipótese: será que o Japão pode ser uma sociedade liberal e democrática onde o livre inquérito é possível? Jake prefere a estética e a cultura urbana dos japoneses, mas é evidente que precisa da liberdade americana enquanto jornalista e, nesse sentido, sente-se apátrida na casa original e na casa onde escolheu viver.