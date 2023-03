Simplexidade

Este mês de março reunirá o comité de peritos em Administração Pública (AP) da ONU sob o tema “Transformar urgentemente as instituições para um mundo mais verde, inclusivo e resiliente num tempo de múltiplas crises”. Este é um convite a que cada país avalie quais os desafios estruturais das suas administrações públicas que podem minar a concretização da Agenda 2030 com os seus Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS). Portugal vai apresentar em julho deste ano o seu segundo Relatório Voluntário Nacional, que pretende atuar como catalisador de um novo ciclo de implementação, por isso, este é um momento para refletirmos na agenda de transformação da Administração Pública, pois os ODS exigem novos modelos de governação pela necessidade de envolver múltiplos atores em políticas mais transversais, colocando uma forte tónica na dimensão colaborativa.

Tal como a ONU tem vindo a sublinhar nos seus relatórios sobre o setor público, os ODS representam uma mudança de paradigma de gestão pública e os líderes políticos e organizacionais estão convocados a encontrar soluções à altura destes desafios. A pandemia demonstrou a necessidade de uma AP mais ágil para responder a crises imprevistas e de lideranças políticas e administrativas capazes não só de gerir crises, mas de transformar as instituições, com uma abordagem sistémica que considere as condições estruturais, organizacionais e individuais necessárias a todo o tipo de inovação. Tal como destaca o Observatório da Inovação no Setor Público da OCDE, isto é necessário para lidar com os desafios da transição climática e digital aliados ao envelhecimento da população num mundo em que subsistem inúmeras desigualdades.

Portugal tem vindo a fazer este caminho. Por um lado, com medidas de carácter legislativo, desde o Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de abril, o diploma emblemático da modernização administrativa que tem vindo a ser renovado, até a toda a legislação no domínio do digital, que já conformou o novo código do Procedimento Administrativo. Por outro lado, as várias edições do Programa Simplex têm vindo a introduzir mudanças significativas nos procedimentos administrativos e nos serviços prestados. Com esta dupla perspetiva, Portugal tem tido a capacidade de demonstrar que promover a simplificação, foco essencial para lidar com as complexidades intrínsecas aos processos de negócio de qualquer organização, não é sinónimo de uma abordagem simplista (John Maeda, The laws of simplicity). Por isso, a simplificação da AP continua a ser alavancada, agora também pelo PRR, que não representa um conjunto de investimentos auto-centrados para as organizações públicas: utiliza a tecnologia para reduzir custos de contexto para cidadãos e empresas no acesso aos serviços públicos, ao mesmo tempo que promove a eficiência e a capacitação da Administração Pública, apostando na mudança de mentalidade, atitude e comportamento das pessoas que nela trabalham para reforçar o contributo do Estado para o desenvolvimento económico e social.

A capacitação das pessoas e a melhoria da gestão são fatores cruciais para a modernização da AP. Uma vez que a gestão pública se desenvolve num ambiente fortemente regulado, é necessário avaliar criticamente o acervo legislativo em vigor no domínio da gestão dos serviços públicos, para proporcionar aos responsáveis pelas organizações um conjunto simples e articulado de instrumentos de gestão que lhes permitam gerir com eficiência e, com envolvimento de trabalhadores e cidadãos, incrementar a capacidade de inovação. Legislação simples, racional e mobilizadora para quem a vai aplicar, e também, desafiando porventura a nossa tradição jurídico-administrativa, menos prescritiva para conferir maior latitude de atuação aos dirigentes no ambiente volátil em que gerem.

A modernização da Administração Pública, este processo nunca terminado, é simultaneamente simples, porque depende do foco na satisfação das necessidades sociais por parte de quem tem responsabilidades sobre a máquina administrativa, mas também complexo, porque envolve transformações de processos que têm um profundo lastro histórico e que assentam em estruturas regulatórias e muitos mitos burocráticos que nem sempre permitem alterar rapidamente os modelos de atuação. É esta dualidade ou, se quisermos, esta simplexidade que temos de compreender para encontrar a melhor forma de lidar com ela (Jeffrey Kluger, Simplexidade, as regras simples de um mundo complexo). Não nos deixando enganar por coisas que parecem simples, mas que podem ser extraordinariamente complicadas, nem por coisas aparentemente complexas que podem ser surpreendentemente mais simples do que se supõe. Por isso, quando pensamos na modernização da AP, temos de pensar com amplitude e profundidade. E o facto de estarmos a lidar com várias crises em simultâneo não pode impedir-nos de pensar a longo prazo nem de criar os instrumentos adequados. Bem pelo contrário. Porque só pensando e atuando desta forma abrangente e determinada, será possível lidar com vários desafios complexos em simultâneo e conseguir mobilizar a AP para que esta possa, com pragmatismo, fazer aquilo que é necessário.