Pedro, olha que o lobo está por aí

Dois economistas conservadores, Reinhart e Rogoff, publicaram há poucos anos um livro que ficou famoso, “Desta vez é diferente – 800 Anos de Loucura Financeira”. O sarcasmo do título é óbvio, de cada vez que o sistema financeiro é abalado por uma crise logo surge o bálsamo da promessa de “reformas estruturais”, para usar o termo mais banalizado, que evitarão a sua repetição – e o estratagema fracassa inexoravelmente na crise seguinte, há 800 anos que é assim. Tinha que ser, dado que a repetição ou até a invenção de novas condições que geram os colapsos financeiros e os contágios que provocam não é o resultado de um espírito maligno, mas antes o efeito do funcionamento do próprio mercado. O lobo nunca desce da floresta na noite de lua cheia, ele vive na administração das agências financeiras mais espampanantes: o presidente do Silicon Valley Bank (SVB), que foi resolvido – ou seja, faliu e foi substituído por outra entidade neste fim de semana – tinha assento na administração do Banco da Reserva Federal de São Francisco, que é parte do banco central norte-americano.