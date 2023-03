O desconforto do lar

Para que passem a ser bem tratados em Portugal, o ideal é que os idosos mudem de designação para cidadãos vintage. É que este país-resort foi recentemente eleito o melhor destino para estrangeiros gozarem a reforma, contudo, tem sido consecutivamente considerado um dos países da Europa que pior trata os mais velhos. Portanto, jovem, queres desfrutar a tua velhice confortavelmente na tua terra-natal? Emigra já para a Suécia e faz lá os teus descontos. Depois, quando te reformares, é só desmontar os móveis do IKEA, contratar uma empresa de mudanças e vir apanhar sol para a Comporta. Se, por outro lado, escolheres ser idoso cá, o mais provável é acabares os teus dias num lar, amargo, lar como aquele que foi encerrado na Lourinhã.

O lar que a Segurança Social mandou fechar situa-se no Oeste, mas a julgar pelas perturbadoras descrições da reportagem que a SIC difundiu, podia muito bem situar-se no faroeste. Ou pior, porque os Apaches até tratavam bem os seus idosos. Não pretendo entrar em detalhes, mas digamos que o lar “Delicado Raminho” não cumpre os padrões de excelência hoteleira que lhe garantiriam uma menção no guia “Boa Cama Boa Mesa”. O facto de incluírem pão com bolor na alimentação é paradigmático, na medida em que, neste país, a política para a terceira idade cheira a mofo. Os casos de lares que não têm condições para receberem seres humanos sucedem-se, competindo entre si para ver qual é o mais angustiante. Num lar clandestino em Palmela, os utentes estavam instalados em barracões agrícolas. Na verdade, não é surpreendente que haja idosos alojados onde se guarda a palha. É que, para vários proprietários de lares, os velhos são um fardo.

Apesar dos números que Ana Mendes Godinho apresenta, a frequência deste género de casos diz-nos que a fiscalização é insuficiente. Aparentemente, o Estado faz poucas rusgas onde há rugas. Para além do mais, diria que os lares não deviam estar sob a alçada da Segurança Social, mas da Insegurança Anti-Social - já que se descobre reiteradamente serem locais precários e insalubres onde não há qualquer tipo de convívio. Os idosos, muitas vezes independentemente da sua dependência, são encaixotados até à eternidade em antros repugnantes onde muitos não deixariam o cão de família por um fim-de-semana. No meio disto tudo, dá a ideia de que nunca são apuradas responsabilidades: os diretores dos lares demitem-se, mas só da higiene.

Portugal tem 182 idosos por cada 100 jovens. Em 2080, estima-se que terá 300 idosos por cada 100 jovens. O envelhecimento é o desafio mais dramático que o país vai enfrentar neste século e, simultaneamente, parece que só se reflete sobre os velhos quando é para usá-los como bengala eleitoral. Em Portugal, tem-se medo das pessoas mais velhas. E elas não andam com uma arma, só têm o cabelo armado. Vivemos num país em que a idade dos porquês não é aos 4, mas aos 84. “Porque é que ninguém me visita?”; “porque é que estou a comer sopa de restos?”; “porque é que este episódio do Preço Certo é outra vez uma repetição?”. Todas elas questões que deveriam gerar revolta. Porém, se um dos problemas dos lares é que os idosos não saem à rua, um dos alívios do governo é que os idosos não saem à rua.