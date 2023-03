O gosto em potenciar o ódio entre mulheres

As mulheres são ensinadas a estar em constante competição umas com as outras. Como disse Chimamanda Ngozie Adichie na sua Tedx Talk “We should all be feminists” (publicada depois em livro de bolso): “We raise girls to see each other as competitors. Not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men”. Tão impactante foi esta Tedx Talk, que Beyoncé usou um excerto na sua canção “Flawless”.

De onde vem esta visão de mulher para mulher como ameaça?

Aqui, eu poderia responder com o tão insultado patriarcado, o que não seria nenhuma mentira. “Mas, Clara, as próprias mulheres potenciam estes comportamentos.” Claro, porque elas cresceram com este ensinamento de ver outras mulheres como constante competição.

Acredito que em Portugal, a ditadura fascista de Salazar teve um papel fundamental em potenciar a competição maliciosa entre mulheres. A luta pelos direitos da mulher — para os fazer iguais aos dos homens — começou bem antes da ditadura. No entanto, com a imposição dos ideais de direita, a doutrina fascista viu este movimento de igualdade como uma ameaça ao status quo da sociedade. Como resposta, foram criados vários organismos oficiais do Estado: a Obra das Mães pela Educação Nacional, a Mocidade Portuguesa Feminina e o Movimento Nacional Feminino. Estes organismos dedicavam-se a ensinar às mulheres como se deveriam comportar, qual o papel da mulher e como “manter a dignidade” da mulher. Sendo que era, e ainda é, nas mulheres que recai o maior peso da educação dos filhos e filhas, umas ensinaram as outras. O poder soberano ditatorial do homem machista ensinou as mulheres a vigiarem-se umas às outras, construindo, assim, uma arma social autossuficiente contra a liberdade.

Tendo em conta que grande parte das pessoas continua com este sentimento de competição feminina impregnada no que é viver em sociedade — e não esquecer que a tão dizimada sociedade somos nós na nossa generalidade —, é importante que a educação das crianças e das pessoas alienadas desta realidade inclua uma espécie de “Estado da Arte”, de forma a que a criança possa desmistificar, contrariar e até renegar comentários que incitam esta competição entre mulheres. Cada vez mais tenho conversas com mulheres que são mães que afirmam que parte da educação em casa é desconstruir comentários sexistas e estereotipados que muitas crianças ouvem nas suas atividades fora do ambiente familiar, quer proferidos por pessoas adultas, quer por outras crianças.

Mesmo sendo verdade que a educação das crianças para a igualdade é o pilar essencial para um futuro com justiça social, importa não esquecer que quem educa essas crianças são pessoas adultas. Por isso, é necessário refletir sobre os valores de quem educa, não só pais, mães, educadores, como também pessoas com exposição nos media e redes sociais.

No contexto das redes sociais, não posso deixar de comentar a competição entre mulheres mais recente e acesa da internet: Selena Gomez vs. Hailey Bieber (ou vice-versa, que isto não é futebol de quem joga em casa ou não). Por todo o Instagram e Tiktok vêem-se vídeos a comparar as duas, que pretendem mostrar “como a Hailey copia sempre a Selena”, ou whatever (usando o lingoo). Apresentando um pouco de contexto: Selena Gomez namorava com Justin Bieber, uma relação atribulada com muitos altos e baixos, que incluiu problemas de comportamento e abuso de substâncias por parte de Justin. Pouco tempo depois de Selena e Justin terminarem o namoro, Justin e Hailey Baldwin namoram, ficam noivos e casam-se.

O mais incrível desta competição entre Selena e Hailey é que, apesar da tentativa de ambas de clarificar tudo logo no início da polémica, esta já vive sem a intervenção das duas, como um certificado de aforro das redes sociais com juro altíssimo: quanto mais se fala sobre o assunto, mais ele cresce, mais a divisão entre “Team Selena” e “Team Hailey” é fortificada. Agora, poder-me-iam perguntar: para que interessa este fenómeno? Em primeiro lugar, para perceber como a competição entre mulheres, senão o ódio, muitas vezes, é potenciado em muitas frentes. Em segundo lugar, reforça a ainda atualidade do drama “namorada vs. ex-namorada”, acompanhado do tão amado combustível das mean girls “you can’t sit with us”. O drama “namorada vs. ex-namorada” continua a ser assunto que vive fora das novelas dramáticas e típicas da televisão, sendo algo que cresce sem qualquer intervenção direta na discussão do homem envolvido: ninguém está a focar os comentários nos actos do Justin Bieber dentro desta dinâmica.

Curioso não é? Enquanto as mulheres continuarem a vigiar-se umas às outras em vez de se unirem, continuará a haver estes fenómenos completamente contraproducentes se queremos alcançar a igualdade de tratamento e oportunidades entre géneros. Aproveitando a referência anterior ao futebol, a sociedade não pode continuar a ser um jogo de homens vs. mulheres, em que, muitas vezes, as mulheres marcam auto-golos de bom grado e os homens só têm de comparecer. No fim do jogo, a sociedade dá umas míseras flores às mulheres pelo esforço e a vida continua.

Como conclusão, é indubitavelmente necessário referir que, se por um lado esta competição feminina é altamente potenciada por mulheres, por outro, a sua desconstrução está a ser feita praticamente só por mulheres. Quem perde e quem fica com a carga mental, no meio disto tudo, continuam a ser as próprias mulheres. Quanto aos homens, neste contexto, podem continuar tranquilos a beber a sua cervejinha na grande área.