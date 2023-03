O chefe Costa e o mimo Medina: um país ao desbarato e 113,8% de mentira

Discordo da agenda mediática: os factos políticos mais relevantes das últimas duas semanas não foram nem a entrevista do Presidente da República nem os suspiros e arrepios em torno de um eventual regresso de Passos Coelho. Os factos políticos mais relevantes das últimas duas semanas foram as declarações das duas principais figuras do poder socialista: o chefe Costa e o mimo Medina. Não tanto pela utilidade para o país da sua governação, mas pela transparência ante o país do seu modo de governar: a intrujice socialista.

Condescendo: a política em democracia está repleta de dilemas. Deve o político dizer sempre a verdade ou deve dizer o que o seu eleitorado quer ouvir, mesmo que nesse caso o que diz e a verdade não se cruzem? Deve o político estar exclusivamente ao serviço do bem-comum ou, para o conseguir, tem que alimentar, às vezes, uma estrita lógica de poder? A generalidade dos políticos não responde sempre da mesma maneira a estes dilemas: primeiro, porque o eleitorado não quer ouvir sempre a verdade; segundo, porque os políticos, quando isso é conflituante, não poucas vezes tendem a sacrificar o bem-comum em favor do poder. Os dilemas são, diria o Sr. De La Palisse, dilemáticos, mas dizer isso é diferente de mentir por regra e iludir por sistema.

Na semana passada ficámos a saber, segundo o mimo Medina, que a dívida pública portuguesa, em 2022, tendo ficado nos 113,8% do PIB, teve uma "descida impressionante" para níveis pré-troika. Pré-troika, não sei se estão a ver: como se antes da troika, Portugal fosse terra de leite e mel, e como se a vinda da troika tivesse sido culpa do Passos (não foi preciso dizer: a mentira estrutural, judiciosamente trabalhada ao longo dos anos, está toda lá).

Ora, antes da troika, em 2010, a dívida pública era 100,2%, e passou para 114,4% do PIB em 2011, também por força do empréstimo de 78 mil milhões de euros que o Estado português, liderado então por José Sócrates, teve de contrair para fazer face à pré-bancarrota. Eis a herança que o PS deixou ao país. Mas não é só: 12 anos depois, nos quais o PS governou 8 (67% do tempo), o PS vem mostrar o quão extraordinário este resultado é. O que talvez valha a pena recordar é que, se a dívida pública em 2011 era alta, tal deveu-se ao facto de entre 2005 e 2011 ter passado de 72,2% para os tais 114,4%. Vou repetir: de 72,2% para 114,4%; ou, em valores brutos, de 114.500 milhões de euros para 201.500 milhões. Nota importante: em valores brutos, a dívida pública de que Medina se gaba, ascende agora a 274.100 milhões. E, já agora, o que vale a pena recordar também é que nesse período, entre 2005 e 2011, foi o PS que governou sozinho o país, com José Sócrates como Primeiro-ministro, António Costa ministro e número 2 na hierarquia do Governo durante dois anos e Fernando Medina Secretário de Estado durante o tempo quase todo. Desse tempo, do uso privado da coisa pública, do afundamento das contas do Estado e da degradação da Democracia, estes, não viram nada. Não souberam de nada.

Já esta semana, foi a vez do chefe Costa, num tweet da conta oficial do Partido Socialista, dizer a propósito da TAP que "Depois de o PSD ter oferecido a TAP ao desbarato à 26ª hora, o Governo do Partido Socialista foi obrigado a salvar a companhia aérea, reconhecendo o seu papel central para a coesão territorial e para a internacionalização da nossa economia."

Ultrapassada a convulsão causada pelo riso involuntário, valeria a pena perceber o que é que a reversão da privatização da TAP fez pela coesão territorial, quando nem ao Porto - quanto mais ao resto do país - esta empresa entrega um serviço decente. Ou explicar também qual o contributo para a internacionalização da nossa economia, quando, arrisco dizer, qualquer low cost faz mais pelo Turismo num mês do que a TAP num ano inteiro. Mas mesmo sem essas explicações, eu já me contentava em saber o que é que esta gente anda a beber.

Mas atenhamo-nos à mais grotesca afirmação: a salvação da TAP pelo PS. O PS, que acordou a privatização da TAP com a troika, em 2011, reverteu-a em 2015 para comprar o apoio parlamentar da extrema-esquerda e poder chegar ao poder. Entretanto, enterrou 3.200 milhões de euros - que davam, disse-o aqui há semanas, para pagar 4.500 médicos a 3.500 euros/mês e 1.500 professores a 2.000 euros/mês durante 10 anos - numa empresa que já estava privatizada e que agora quer privatizar outra vez. Pelo caminho, não faltaram casos e casinhos de nepotismo, abuso de poder e um desbaratar de dinheiros públicos, mas 7 anos depois a culpa continua a ser do Passos. Pensando bem, talvez não seja boa ideia beber o que bebem: a ressaca é péssima e a conta demasiado cara.

Há três tipos de mentiras: as mentiras, as mentiras descaradas e a estatística. Esta frase, com muita probabilidade erradamente atribuída a Disraeli, é boa, mas incompleta. Na verdade, há quatro tipos de mentiras: as mentiras, as mentiras descaradas, a estatística e o socialismo. E, se como diz o povo, escolhemos sempre enganar-nos com as mentiras que mais nos convêm, não há dúvida que o povo português tem uma predilecção especial pelo socialismo.

Mas nem tudo está perdido, não me acusem já de pessimista crónico: sabemos que se pode enganar toda a gente durante algum tempo e algumas pessoas durante o tempo todo. É só esperar que estas algumas estejam brevemente minoria. Eis, nesta esperança, parte da virtude da Democracia.

