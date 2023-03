Entendamo-nos sobre os metadados

Comecemos pelo princípio: muita gente pergunta o que serão afinal os metadados. Simplificando, são todos os dados relativos a comunicações eletrónicas (telefonemas, sms, mensagens de correio eletrónico, ou que for que a tecnologia torne possível) que permitam saber quando, quem, para quem, por quanto tempo e de onde, foram efetuadas comunicações. Tudo isso, sem acesso à voz. As escutas não são metadados, embora entenda a nossa jurisprudência constitucional que os metadados estão sujeitos ao mesmo regime de privacidade. Ou seja, tal como as escutas telefónicas, o acesso aos metadados de um qualquer cidadão carece de autorização judicial.

A questão que se coloca entre nós, e que deu lugar à notícia de que muitos processos por crimes graves serão anulados, deve-se à decisão do Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional a lei que obrigava à conservação de todos os metadados, de todos os cidadãos, por um período de seis meses. Em caso de suspeita, as autoridades judiciárias podiam solicitar o acesso aos metadados, não só de aí em diante, mas poderiam também pedir o acesso aos dados dos seis meses anteriores à suspeita dado que os metadados relativos a todos os cidadãos (sim caro leitor, também os seus), tinham sido conservados. Foi isso que o Tribunal considerou inconstitucional, por excessivo.

É evidente que, tendo as autoridades judiciárias tido acesso a esse dados e tendo feito a sua utilização como meio de prova, a declaração de inconstitucionalidade prejudica as provas obtidas por essa via e pode levar a absolvições se as acusações não se basearem em outros meios de prova. É claro que isso é indesejável, mas a solução do problema não é recriminar o Tribunal Constitucional (não estou com isto a dizer que alguém o fez) mas conformar a investigação criminal com os meios de prova legal e constitucionalmente disponíveis. As autoridades judiciárias poderão sempre ter acesso a metadados e até a escutas, desde que obtenham a necessária autorização judicial. Só não terão acesso a metadados do passado nos termos amplos em que a legislação declarada inconstitucional o permitia.

Colocado o problema nas mãos da Assembleia da República e apresentadas diversas iniciativas legislativas sobre o assunto, a solução não se afigura fácil nem evidente, embora alguma solução tenha de ser encontrada. Sobre a solução proposta pelo Governo não importa falar por agora dado que, ao que parece, nem o PS parece entusiasmado com ela.

O problema não se situa no âmbito da revisão constitucional. Aí, as iniciativas apresentadas sobre metadados não se referem ao acesso pelas autoridades judiciárias mas pelos serviços de informações. São questões diferentes. A Constituição (e bem) só admite o acesso a dados relativos a comunicações privadas no âmbito da investigação criminal, e os serviços de informações não fazem, nem podem fazer, investigação criminal. O que o PS e o PSD propõem na revisão constitucional é que os serviços de informações tenham acesso a metadados mediante autorização judicial. É de registar positivamente que não proponham a possibilidade dos serviços de informações procederem a escutas, mas ainda assim, o acesso a metadados fora da investigação criminal será um retrocesso em matéria de liberdades e garantias. Fica isso, porém, para a revisão constitucional.

O problema com que o legislador está confrontado, e que faz com que a solução não seja evidente, é que mesmo que o Tribunal Constitucional não tivesse tomado a posição que tomou, a questão seria suscitada ao nível do Tribunal de Justiça da União Europeia que tem uma posição restritiva em matéria de acesso a metadados. Os seja, a utilização das provas que sejam anuladas devido à declaração de inconstitucionalidade poderia sempre ser impugnada junto do Tribunal de Justiça da União Europeia por violação do direito de União. Não é por acaso que a questão não é suscitada em sede de revisão constitucional.

Resumindo e concluindo: o acesso das autoridades judiciárias a metadados a partir do momento em que existam suspeitas da prática de um crime, não está em causa. Poderá o legislador encontrar uma solução que permita o acesso a dados passados que tenham sido conservados? Nesse caso, será necessário definir por quanto tempo os dados de todos os cidadãos poderão ser conservados e se é admissível conservar os dados de todos os cidadãos ou não. E nesse quase qual seria o critério para a inclusão ou para a exclusão? Admito que a questão não seja fácil, mas também admito que se possa encontrar uma solução razoável para conciliar, tanto quanto possível, os valores em causa: a eficácia da investigação criminal e a privacidade dos cidadãos.

Claro que alguns problemas herdados do passado podem já não ter solução, mas já é importante que se encontre uma solução para o futuro.