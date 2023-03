A TAP passou a ser de Medina

A TAP não tem direito ao sossego da CGD, onde Paulo Macedo pode correr com administradores com indenizações milionárias, sem qualquer polémica. E não tem esse direito porque se transformou no centro de dois confrontos. O primeiro é entre a direita e a esquerda, o segundo é dentro do PS.

O mais geral começou com a privatização, essa sim totalmente ideológica, à 25ª hora, por um governo em gestão. Uma privatização ruinosa para a TAP, que foi comprada por um empresário que lá não tencionava pôr um cêntimo. A injeção de capital que fez, porque a ela estava obrigado, fê-la por via de um ruinoso negócio de aviões em que a TAP acabou por ser a única prejudicada. Ou seja, comprou o cão com o pelo do cão.

A verdadeira nacionalização, que não foi a fraude de 2015, nada teve de ideológico, mesmo que alguns a quisessem fazer passar por isso para parecerem mais de esquerda. Foi pragmática. Aconteceu quando a alternativa era a falência, porque o empresário a quem se ofereceu a TAP (como se ofereceu a ANA ou a Groundforce) não tencionava pôr dinheiro seu na empresa. Desde então, dirigir a TAP passou a ser, como disse a CEO demissionária, o emprego mais difícil deste país, com níveis de escrutínio que chegaram à pura propaganda, como foi o caso da polémica em torno da frota de automóveis da administração, em que suspeito que o recuo ficou ainda mais caro.