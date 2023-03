Von der Leyen em Washington

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, está em Washington. Quando se reunir com Joe Biden na Casa Branca, sabe que estão em curso as maiores confrontações geoestratégicas das últimas décadas. Além da guerra da Rússia contra a Ucrânia, as divergências entre a China e os Estados Unidos são cada vez mais profundas. Quais as consequências de todo este processo histórico para os países europeus?

Na Europa, a História está à nossa frente. Nos Estados Unidos, a visão é diferente. Ali, o lugar da História costuma ser o cemitério. O que lhes interessa é o futuro, não o passado. Isto tem implicações para a Administração Biden e para o Congresso. Uma grande estratégia internacionalista persistente só é possível com o apoio, ou sem o antagonismo, da classe média.