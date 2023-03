Estou sentado no barbeiro, sou o próximo, vou matando o tempo com a leitura da imprensa cor-de-rosa, que um homem não vive só de literatura. Entretanto, chega um par invulgar: um senhor de 90 anos amparado pelo filho de 60 ou 70. Este filho de cabelo grisalho e aparelho auditivo na orelha direita pousa o pai num sofá e pede que lhe cortem o cabelo, que bem precisa, coitado, parece uma ovelha lãzuda antes da tosquia. Já vi estas cenas algumas vezes, mas sempre com a figura da filha cuidadora. Ver um homem no papel de cuidador é uma cena rara e, por isso, bastante comovente e irritante em simultâneo. Este homem em concreto comove-me devido ao carinho que revela pelo pai. É evidente que ainda está a trabalhar; apesar da idade já avançada (60 ou 70), tem de arranjar energia para conciliar a sua empresa com o seu pai. A cena tem, porém, um lado irritante, porque é rara: onde estão os outros homens? Porque é que o papel de cuidador é quase sempre da mulher?

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.