Três truques mal contados na TAP

Vai por aí uma fanfarra sonora: por “obsessão ideológica”, o Governo nacionalizou a TAP e desbaratou €3 mil milhões dos nossos impostos, provando-se que só o privado sabe gerir estas coisas, abençoada seja a decisão da nova privatização. Nem acrescento nada à ligeira contradição de esta doutrina vir dos mesmos que festejaram quando a venda de uma das maiores empresas nacio­nais foi assinada com um membro do Comité Central do Partido Comunista Chinês (só os privados é que sabem gerir?) e continuarem felizes com o arranjo. Mas se há algo que só pode ser incontroverso é que houve uma pandemia, os aviões ficaram parados, as companhias aéreas afundaram-se e, públicas e privadas, foram resgatadas pelo dinheiro público em toda a parte. Se Neeleman tivesse continuado na TAP, não teríamos ouvido Marques Mendes e os liberais a rezarem para que o Governo pagasse a conta para que não falisse? Não teriam dito que seria uma “obsessão ideológica” não proteger a empresa privada? Ora, Neeleman, como é sabido, recusava-se a pôr dinheiro na empresa e, portanto, o seu destino era a falência, da qual foi salva pela nacionalização, a única forma de proteger a companhia depois da desistência do privado. Por isso fingir que foi a “ideologia” (“comunista”, dirá Montenegro) a determinar a pandemia e a consequente crise da aviação é um disparate lamentável. Reconstruir o passado para fingir que a TAP podia ter continuado sem a intervenção do Estado é um argumento que dá pena alheia. Em todo o caso, é um convite para que se faça um levantamento dos três truques que estão a ensombrar a TAP, bastando para tanto recordar as investigações publicadas neste jornal.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.