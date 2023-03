Três mulheres, diferentes destinos

No retiro a que provavelmente se remeterá, Christine Ourmières-Widener terá tempo para refletir sobre as suas aventuras no país que resiste, qual aldeia gaulesa de Astérix e amigos. Um país que resiste à mudança, onde empresas e governo se misturam como se fossem uma coisa só. Um país chamado Portugal. Numa primeira fase, a atual, achará estranho ser despedida da TAP, com um dos melhores resultados de sempre. É provável que, nesta fase, leve tempo a compreender como um ato de gestão legitimado pelo acionista é um erro que pode custar uma carreira, que dois dos melhores escritórios de advogados do país desconheçam a lei, que ninguém saiba muito bem o que é o estatuto do gestor público. Depois, enquanto decorre o processo, defendida a honra, pode até ter saudades destes teimosos portugueses.

