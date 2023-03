TAP Hair Portugal

Deixam-nos de cabelos em pé as conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a indemnização de 500 mil euros paga pela TAP a Alexandra Reis. Já sabíamos bastante e é ainda pior do que supúnhamos. A indemnização foi irregular/ilegal/indevida — é provável que a CEO da companhia e o presidente do Conselho de Administração contestem em tribunal as suas demissões — e foi feita sem o respeito de formalidades mínimas. Não só foi paga sem atender ao estatuto dos gestores públicos, que se aplica — surpresa! — a gestores de empresas públicas, como demonstra um completo desrespeito pelas regras de governance da empresa. Por exemplo, passar por cima da assembleia-geral obrigatória para decidir a saída de uma administradora.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.