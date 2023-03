Paz obscena na Ucrânia

Não existe maior conforto para o Ocidente do que descrever Putin como um ventrículo do nacionalismo fanático e da nostalgia soviética. Conforta porque dispensa a responsabilidade de uma formulação do problema que ultrapasse a emoção coletiva: uma vitória não pode depender de uma derrota absoluta. É um jogo de soma zero com enorme potencial de catástrofe.

