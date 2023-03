O reversionista

António Costa é frequentemente elogiado pela sua extraordinária habilidade política. A capacidade de conseguir acordos surpreendentes como a ‘geringonça’. O poder de moldar a narrativa política de acordo com as suas conveniências. Uma extraordinária capacidade de criar factos políticos, seja para distrair de casos políticos que o incomodam, como temos visto nas últimas semanas, seja para promover ou explorar crises políticas, como demonstrou na crise política que precedeu as últimas eleições europeias ou na que conduziu à atual maioria absoluta. Isto tem-lhe trazido imenso sucesso político. Ao mesmo tempo, é importante recordar que a habilidade é uma vantagem, mas nem sempre uma virtude. É um instrumento, que pode ser usado para diferentes fins: bons e maus.

