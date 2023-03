O estado que é tudo em todo o lado ao mesmo tempo

Vivo num país onde é normal o Estado, leia-se o Governo, ajudar a pagar a renda da casa. Onde é normal o Estado, leia-se o Governo, ajudar a pagar as compras do supermercado e da mercearia. O Estado substitui-se ao cidadão e retira-lhe a capacidade de controlar os aspetos mais íntimos da sua vida, como gastar o dinheiro em bens essenciais. O Estado está presente em todos os quartos da casa física e espiritual do cidadão. Na cama, dirigindo-lhe a vida sexual através de prescrições doutrinárias disfarçadas de podes ser tudo o que quiseres e deves mesmo tentar ser tudo o que quiseres em matéria de género e identidade, na consciência individual, dirigindo-lhe a vida espiritual através de imposições doutrinárias nas escolas, estendendo um modelo de consciência coletiva sobre a individual que não é considerada suficientemente elevada para ter autonomia ou discernimento.

