Não tenho de exigir nada à Igreja Católica

Nas últimas semanas, assistimos a um desfile de pessoas a exigir à Igreja Católica que tome atitudes mais firmes, incluindo a suspensão de padres e pagamentos de indemnizações, a pretexto do escândalo dos abusos sexuais de menores no seu seio. Os bispos, com algumas exceções, como o bispo auxiliar de Braga, contribuem para esta histeria com um cortejo de declarações que são hinos à falta de noção. Mas eu, como descrente — e um descrente convicto — não tenho de exigir o que quer que seja à Igreja e à sua hierarquia. Nem batizado sou — e, se o fosse, seria apóstata —, pelo que não faço parte do rebanho católico.

