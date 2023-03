Não te farás de parvo

Quando o cardeal-patriarca e o bispo José Ornelas disseram que a igreja não podia fazer muito sobre os padres abusadores porque tinha recebido apenas uma lista de nomes, várias pessoas entraram em acção e chamaram a ambos uma lista de nomes. Foi uma lição importante sobre o poder de uma lista de nomes. Outro momento interessante ocorreu quando, questionado pelos jornalistas sobre a hipótese de a Igreja indemnizar as vítimas, como já aconteceu no estrangeiro, D. Manuel Clemente respondeu: “Até acho isso um bocadinho, desculpem-me a expressão, insultuoso para as vítimas.” E, dizendo isso, foi um bocadinho, desculpem-me a expressão, insultuoso para as vítimas. É preciso ter muito azar para conseguir insultar exprimindo a intenção de não insultar. Pela minha parte, cheio de caridade cristã, disponho-me a compreender o sr. patriarca. Com efeito, quando olhamos para uma situação de abuso sexual, estou convencido de que o nosso primeiro impulso é considerar que uma compensação indemnizatória às vítimas é ofensiva. Há ali qualquer coisa muito feia, que nos repugna profundamente, e creio que é o vil metal.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.