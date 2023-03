Habitação com pés no chão

A habitação, sendo mais do que um teto e um chão, pede a arte do urbanismo para trabalhar a perspetiva alargada da casa numa unidade de vizinhança acolhedora e acessível a todas as bolsas. Uma política territorial bem-sucedida consegue que na mesma rua haja oferta de habitação para todos os escalões de preços, casas à venda por milhões com casas em arrendamento de oferta pública acessível e outras modalidades.

2. A política da habitação alicerça-se na produção de espaço urbanizado e edificado para todas as utilizações e segmentos da procura.