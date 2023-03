Consulta no recobro

Odeio ser anestesiado, como odeio ser guiado. Nunca fui a um psiquiatra, mas não é preciso ser muito versado no assunto para perceber que odeio perder o controlo... Já fiz várias colonoscopias, sempre sem sedação. É a única oportunidade de ver o interior, acompanhar o endoscópio a percorrer o intestino, numa espécie de visita guiada pelo colega. Desta vez era um bocadinho mais complicado, nem me atrevi a propor ficar acordado, situação que os colegas detestam, porque, além do doente ficar inquieto, as velhas piadas e comentários no bloco operatório não podem ser ditas. Resignei-me. Ia ser um doente como os outros. Passei a ser o Senhor José.

