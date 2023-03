Cidade de 15 minutos: a conspiração do ano

Não estava na minha agenda falar de conspirações e conspiracionistas. Uma questão de higiene mental. Tendencialmente, resulta em ondas de choque parvas. Há semanas, pegaram num aparte meu num programa de TV, fizeram um videoclipezinho maldoso, retalharam e descontextualizaram, colocaram legendas que não equivaliam sequer ao que estava a dizer e lançaram aos seus cruzados da net. O costume. Dias a receber reptos apocalípticos e ameaças. Nada a fazer. Mas é mais forte do que eu. As cócegas que fazem à inteligência são tantas que não aguento. Então, não é que a tese a bombar neste 2023 pela mole conspiracionista fermentada e irmanada durante a pandemia tem que ver com um conceito de urbanismo denominado Cidade de 15 minutos? Sim, é este o grande plano dos Globalistas de Davos — ou outros do mesmo género — para controlar e subjugar as populações em gulags estalinistas ali para os subúrbios. Grande malha.

