Quando o direito à greve colide com o dever moral de não prejudicar terceiros

Duas palavras antes de ser condenado de imediato. O direito à greve é inquestionável numa sociedade democrática. No século XIX e parte do século XX, foi fundamental para modificar as condições laborais desumanas que então existiam, para a criação de relações equilibradas, e para assegurar a dignidade de quem trabalhava por conta de outrem.

Na atualidade, mantém-se como um recurso importante para contrariar situações abusivas e para chamar a atenção da opinião pública para problemas gerais ou de sectores específicos. Contudo, por mais compreensíveis e justos que possam ser os motivos de quem faz greve, o recurso à mesma deve ser excecional, proporcional e, sobretudo, ter a preocupação moral de não prejudicar gravemente terceiros.