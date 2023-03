Pacote Habitação: um conjunto de estranhas intenções que necessitam de clarificação

O governo acaba de apresentar um conjunto de medidas de apoio à habitação que, a meu ver, contêm alguns pontos positivos (evidências que só pecam por tardias) e outros, resultado de ausência de “trabalho de casa”, muito negativos e/ou de aplicação bastante duvidosa.

Tudo o que diga respeito a cedência de terrenos na esfera do Estado para aumentar a oferta de habitação parece-me uma boa medida, se o Estado conseguir inventariar o seu património.

A simplificação dos processos de licenciamento e também a aplicação da taxa de IVA a 6% ou a isenção de IMI ou IMT para projetos de arrendamento acessível são bons princípios, mas o governo poderia ter ido mais longe no que diz respeito à fiscalidade, com uma taxa de IVA de 0% (não faz o mesmo nos carros elétricos para reduzir as emissões de carbono?).

Quanto aos licenciamentos, não chega o termo de responsabilidade dos projetistas ou juros de mora por incumprimento dos prazos, é necessário criar processos rápidos, desburocratizados, uniformizados e transparentes (o que é que adianta receber juros de mora se os projetos continuarem a demorar anos a serem aprovados?).

Por outro lado, sobre a cedência de terrenos na esfera do Estado, não está claro que imóveis serão estes. Vão incluir imóveis afetos a instalações militares e que estão localizados no centro das cidades? Porque não deslocalizar todas estas instalações para fora das cidades e assim estimular economicamente regiões menos desenvolvidas?

Relativamente à proposta que o Estado faz para arrendar casas a privados, faria sentido se fossem considerados edifícios inteiros, novos ou reabilitados, e com contratos de longo prazo. Será impossível qualquer resultado positivo com apartamentos dispersos e que dificilmente se transformarão numa massa crítica de habitações que possam realmente fazer a diferença.

O governo afirma que irá transferir para habitação as casas que, atualmente, estão destinadas a alojamento local e que irá aplicar uma contribuição extraordinária sobre as mesmas. Mais uma vez, parece-me que estamos a mudar as regras a meio do jogo e a mostrar um desrespeito total por quem realizou investimentos neste tipo de negócio, tendo neles a sua atividade profissional e fonte de rendimento.

O que é necessário é que exista um estímulo muito maior à criação de um mercado de arrendamento em larga escala, nomeadamente no que respeita a construção nova destinada ao arrendamento. Isto verifica-se há muito tempo em diversas cidades europeias e parece que, em Portugal, o Estado ainda não foi capaz de criar condições para que os investidores apostassem neste segmento. Em 2021, na Europa, investiram-se 88 mil milhões de euros em projetos de habitação para arrendamento. Em Portugal o investimento foi zero.

O fim dos vistos Gold, que trazem investimento para Portugal e geram um ecossistema em torno desse mesmo investimento, é uma medida sem sentido. Em 2022, foram atribuídas 1281 autorizações de residência para investimento (ARI), num ano em que se venderam cerca de 170.000 casas, o que representa menos de 1% das casas vendidas. O programa poderia eventualmente ser revisto e atualizado, porém o seu cancelamento passa uma mensagem muito negativa de desconfiança para o mercado. Existem vários investidores que estão a recuperar imóveis em diversos pontos do país (em unidades hoteleiras e não só) e que vão parar de investir se esta medida for para a frente, criando um travão à dinamização destas economias regionais e à criação de emprego.

Muitas destas medidas aparecem agora num tom populista e quase de salvação da situação atual, quando o governo se demitiu por completo nos últimos anos (autarquias incluídas) de criar condições para um aumento da oferta de habitação para venda ou arrendamento. Portugal é um dos países com menor penetração de habitação social da Europa, os licenciamentos são um pesadelo em qualquer parte do país, mas principalmente em Lisboa, e o Estado não conseguiu criar programas de renda acessível, num regime de parceria público-privada, que realmente fossem atrativos para os promotores e investidores imobiliários.

Por toda a Europa há um verdadeiro mercado de arrendamento, onde os edifícios são propriedade de fundos de pensões ou seguradoras, e a boa notícia é que esses investidores estão disponíveis para vir para Portugal com o objetivo de desenvolver habitação acessível. Contudo, necessitam de estímulos básicos como uma legislação favorável, lógica e sobretudo que não esteja sempre a mudar.

Por fim, o Estado também foi permissivo e permitiu que as famílias se endividassem com taxa variável numa altura em que as taxas de juro estavam a zero ou negativas, criando a ilusão de que essa situação era a normal e evitando alertas ou algum tipo de regulação. Deveriam ter existido medidas no sentido de incentivar as famílias a fixar a taxa, para evitar a situação atual. Nos próximos meses vamos ver que muitos dos “stress tests” não funcionaram.

Apesar de tudo, sabemos que ainda há muitos tópicos a clarificar e que o diploma ainda não está aprovado. Mantenho-me expectante e acredito que os portugueses também.