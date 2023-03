Que Deus perdoe estes bispos

Estava a meio da leitura do longo e indigesto relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa e fiz uma pausa para assistir a uma conferência de imprensa onde os bispos exibiam, em direto e a cores, a postura que os investigadores já descreviam no documento: “O fluxo, intensidade e gravidade dos sinais dados pelas pessoas vítimas, recém-chegados do terreno, pareciam não encontrar tradução nos testemunhos desta elite. Tratar-se-ia de uma posição defensiva perante a Comissão Independente, face ao risco de eventuais suspeitas e acusações de ocultação? Uma ilustração inequívoca de clericalismo e da prioridade concedida, antes de tudo, à defesa da reputação da instituição a que pertenciam?”