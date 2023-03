Acerca de pedidos de perdão

Foi Jesus Cristo (na nossa tradição judaico-cristã) quem nos ensinou o valor do perdão; do Deus irado e vingativo do Antigo Testamento, passámos ao Deus misericordioso, amigo e compreensivo do Novo Testamento. O Deus do perdão, que nos perdoa assim como nós perdoamos a quem nos ofende; o Deus que dá a outra face… Mas tudo isto tem uma condição: que quem prega estes princípios os siga; e que quem não os segue, mas finge fazê-lo, seja afastado. Foi o que a Conferência Episcopal ainda não fez. Nem afastou, nem pediu perdão, nem coisa nenhuma. Defendeu-se como se fosse a Corporação dos Bispos Católicos; e o mais triste é que entre esses bispos estão das pessoas mais cultas e inteligentes da nossa comunidade. Que lhes deu?