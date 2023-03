32 anos depois, vejo por fim o Benfica

Sou benfiquista; na verdade, sou um índio do terceiro anel, seria um ninja do peão se ainda existisse peão. Só que cresci na época errada. As últimas décadas não foram gloriosas e, por vezes, sentia que me estavam a enganar quando me garantiam que o Benfica tinha sido um colosso europeu. Claro que eu olhava para os números e via os títulos, as finais, os golos. Ainda hoje o Benfica é o segundo clube com mais presenças na Taça/Liga dos Campeões e o oitavo com mais vitórias. E foi o segundo com mais vitórias até há uns anos. Mas eu nunca vi essa glória. Vejo-a agora, 32 anos depois.