Quando os bairros tomam a palavra

O manifesto “Por uma Vida Justa” nasceu nos bairros periféricos da área metropolitana de Lisboa. O propósito é, entre outras coisas, exigir políticas que sirvam as pessoas que trabalham e produzem a riqueza do país, aos invés dos grandes grupos económicos que vêm acumulando cada vez mais lucros.

Quando foi decretado o estado de emergência, no contexto da pandemia da covid-19, as pessoas dos nossos bairros continuaram a laborar, proporcionando com os seus trabalhos condições que facilitaram o dia-a-dia de muitas outras pessoas. Após a pandemia, “o estado de guerra na Europa tornou-se – devido às sanções insensíveis que não impedem o massacre e o aumento das lutas na Ucrânia – numa guerra contra as pessoas que trabalham” o que se tem manifestado de inúmeras formas, assim como o escalar dos seus efeitos conexos.

No nosso caso específico, a nossa história mostra que temos sido alvos de uma guerra perpétua que remonta às épocas das razias dos africanos, sujeitos à escravidão, à bestialização do colonialismo português e as suas continuidades no pós-império.

Eis aqui a pergunta que se impõe: como os chamados “bairros sociais” foram produzidos e porque é que as nossas mães, pais, avôs e avós os construíram? Em que condições laborais estavam as pessoas que, resistindo aos efeitos do colonialismo e da exploração económica, se viram forçadas a construir esses bairros? Há quantas décadas os bairros estão a lutar pela qualificação, pelo direito ao lugar?

Sabemos que a precarização laboral, o acesso à habitação, aos salários dignos e à saúde só se tornam temas centrais de debate quando afetam a classe média. Em relação à imigração podemos ver como as forças políticas ignoram os problemas dos filhos de imigrantes que nasceram em Portugal, negando-lhes inclusive em muitos casos o direito à nacionalidade portuguesa e, consequentemente, a mobilidade social e a participação política.

Sejamos sinceros, os nossos problemas são quase sempre reduzidos no debate público às questões de segurança, eufemismo de repressão. Quem habita, quem sobrevive na periferia, sabe que as realidades económicas, as desigualdades, as diferenças gritantes nos modos de tratamento, são evidentes. Os nossos bairros são os primeiros que despertam (na madrugada) e os últimos que que dormem (na calada da noite). Isto é, dormimos quando as nossas portas não são arrebentadas pelas forças de segurança sob qualquer pretexto, por sermos conotados e inseridos, unilateralmente, nas chamadas Z.U.S (Zonas Urbanas Sensíveis). As pessoas dos nossos bairros são as últimas a serem empregadas e as primeiras a serem demitidas. Os habitantes dos nossos bairros são os primeiros a serem deportados e os últimos a receberem o cartão de residência. Os nossos bairros são os primeiros a serem demolidos e as pessoas dos nossos bairros as últimas a serem realojadas.

Bairros onde afloram os pluriempregos, a fome de paz e sossego, fome de habitação digna, de espaços desportivos e de lazer, fome de justiça e de igualdade. Nos bairros, os habitantes são torturados, morrem e ninguém sabe de nada. Se a ambulância não for socorrer um doente e se este falecer, ninguém sabe de nada. As poucas políticas públicas direcionadas aos bairros são feitas de cima para baixo, servindo, muitas vezes, como artifícios de envernizar a pobreza, de controlo social e chantagem , de viés assistencialista; e servem de tentáculos subtis para domesticar e subjugar os residentes e as instituições locais.

Ousemos dizer abertamente: não queremos ser objetos de piedade, de caridade, nem de paternalismos, nem de exotismo e/ou de políticas cosméticas, pois grafitar as paredes exteriores das nossas casas apenas para dar uma imagem multicolor e bela, não é transformação nenhuma. Casas essas em que no inverno, por causa da humidade, as pessoas ficam na rua porque tais casas são mais frias do que a própria rua. É contra essas várias formas de precipitação da morte que decidimos juntar as nossas vozes aos outros bairros para demonstrar que estamos cansados e que queremos mudanças concretas, porque o tempo urge!

A luta continua.