O problema das mulheres não é o patrão, é o marido

Na discussão sobre mulheres e mercado de trabalho, o debate tende a ficar preso no espaço público; assume-se que as mulheres ganham menos dinheiro na empresa porque os patrões e o mercado de trabalho são injustos com as mulheres. Este é um erro. O problema está no espaço privado e na ideia de homem/marido, que está presa no passado. O problema das mulheres não são os patrões no trabalho, são os maridos em casa.