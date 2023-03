É impossível prever o futuro, mas este será, certamente, rico em dinâmicas e alterações no que diz respeito ao mundo do trabalho. Passamos por tempos de uma complexidade extrema, o que invalida quaisquer previsões que não se cinjam a wishful thinkings. Seja num plano macro, pelo começo de uma guerra em plena europa, seja pela inflação que nos consome recursos, estamos rodeados de acontecimentos redefinidores da sociedade global.

O mundo do trabalho não é uma ilha. Por isso, também ele tem registado grandes mudanças, influenciadas por estes e outros acontecimentos. Termos como “quiet quitting” ou “quiet firing” entraram no léxico dos recursos humanos de todas as empresas. Também a saúde mental assumiu, felizmente, um papel central no quotidiano laboral e mediático. Independentemente de estes serem resquícios da pandemia, deparamo-nos com novas realidades e os novos conceitos. Temporários, ou não, temos que saber lidar com eles.

Sabemos, através de estudos, que 27% dos trabalhadores, em todo o mundo, tenciona deixar os seus atuais trabalhos no próximo ano. Destes, 45% espera dar este passo na esperança de obter salário melhor. Tudo isto exige a devida análise, ainda para mais quando lidamos com uma inflação em alta e uma recessão iminente (há quem diga que não). Será uma espécie de “ansiedade económica” que nos leva por este caminho e por estes comportamentos?

Não tenho resposta para tal, mas posso afirmar que trabalhar diariamente com departamentos de recursos humanos permite-me ter uma visão privilegiada de como trabalhadores e empresas se estão a posicionar face a este paradigma. Assim, acredito, olhando principalmente para as novas gerações, que estas, para além de melhores salários, procuram e exigem flexibilidade, anseiam por diversidade de conhecimento, valorizam um ambiente onde possam encontrar interculturalidade.

O trabalho está de mãos dadas com a valorização pessoal, o que também significa a vivência de novas experiências, um know how em áreas totalmente distintas, e em pouco tempo. Isso é fundamental para sobreviver e ser competitivo. Hoje não há empregos, nem profissões para a vida, tudo muda muito rapidamente, há que ter sempre um plano B (e C?). Esse é o grande desafio, quer para as empresas, que desenvolvem hoje dinâmicas para cativar e reter talento, quer para as gerações que estão a meio das suas carreiras: adaptarem-se ao novo paradigma. Para isso, têm de fazer uma aposta continua na valorização e na experimentação cultural.

Perante esta realidade, estará a legislação laboral portuguesa apta para acompanhar todas estas mudanças? Uma vez mais, verifica-se que a nossa legislação continua a criar níveis de protecionismo à medida do acontecimento. Temos o exemplo do teletrabalho, da regulação da gig economy e os temas de governance mais recentemente relacionados com o ESG, como o direito a desligar. A transformação está a acontecer e, se queremos ser atrativos neste mundo global, temos que saber estar à altura e antecipar tendências que são inevitáveis.

Já disse várias vezes: no final a revolução vai acontecer e estará sempre à frente do legislador. É uma corrida desigual, mas podemos tentar atenuar esse impacto para criar um mercado mais sóbrio. Acredito, portanto, que estamos num momento crucial para o futuro das relações laborais, uma vez que tanto os empregadores como os empregados se confrontam com as dinâmicas atrás descritas.

Tudo isto pode parecer assustador, mas não é novo. Estamos em plena 4.ª revolução industrial, o que significa que estas metamorfoses são cíclicas e irreversíveis, pelo que só temos um caminho: aproveitá-las.