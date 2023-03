Não podemos ter só inimigos

A incapacidade de a União Europeia impedir, ou diminuir, os ataques do governo iraniano às mulheres manifestantes é uma lição de realidade. A necessidade europeia de negociar com países do Golfo é uma lição de realismo. Ambas necessárias, mesmo que duras.

Por mais sanções que imponha ao Irão, há duas coisas que a União Europeia (e os Estados Unidos, mas isso não muda nada) não têm conseguido: impedir o progresso iraniano no domínio da capacidade para produzir uma bomba nuclear (no âmbito do anterior acordo talvez se lá chegasse mas é, no mínimo, duvidoso), e impedir a violência com que o regime iraniano trata as suas mulheres, em geral, e as mulheres, raparigas, rapazes e homens que desde a morte de Mahsa Amini, em setembro do ano passado, se começaram a manifestar, em particular.

E por mais que se deseje, não há muito mais que a União Europeia consiga fazer. A menos que se considere, sinceramente, a possibilidade de uma intervenção militar para derrubar o regime iraniano e implantar outro, democrático, liberal e decente. E imposto de fora. (O que não significa que a violência iraniana não justificasse manifestações e demonstrações de solidariedade como as que houve depois do assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos da América, mas a explicação para essa diferente solidariedade é toda uma outra conversa.)

Perante a ameaça iraniana à segurança regional e global e a violência do regime sobre os seus cidadãos (e a intervenção americana no meio disto tudo), a Europa faz o que pode: sanciona, ameaça, sanciona, ameaça de novo, sanciona mais uns mais uma vez. E pouco mais consegue ou pode, porque não tem muito mais alternativas.

Se a mudança de regime por forças estrangeiras não é uma ideia aceitável nos tempos que correm, e não é por várias (e maioritariamente boas, mas não só) razões, o que mais pode a UE fazer? Não vai invadir o Irão, não vai sequestrar os seus líderes e levá-los a um tribunal internacional, não vai impor as sanções com tal força que o Irão fica fechado na sua fronteira. O mais que a Europa pode fazer é continuar as sanções, negociar, criar incentivos para reformas e apoiar quem, de dentro, combate e quer mudar o regime (sendo que isso se deve fazer por via de organizações não governamentais de apoio à democracia, e não pelos governos).

Mais ao lado, nos países do Golfo e na Arábia, os regimes não são muito mais generosos com as mulheres (ou os homossexuais, os imigrantes e por aí fora). E, no entanto, a Europa não pensa em sancionar, condenar e fechar relações. Porquê? Porque precisa destes países? Sim, mas não só.

A ideia de que a política externa ocidental é um conjunto de opções hipócritas que não têm em conta valores é uma maneira simplista de atacar o Ocidente (como se outros lugares tivessem políticas externas guiadas pelos melhores princípios).

Os Estados obedecem a princípios, ou devem obedecer. Mas isso não significa que deixem de ter interesses. E a segurança é um dos principais.

A Arábia Saudita ou dos Estados do Golfo não são a ameaça à segurança europeia ou ocidental que o Irão é. (Exceto para quem defende as teorias conspirativas sobre Bin Laden, mas para esses a América é sempre a causa última de todos os males de maneira que tudo fica confortavelmente resolvido responsabilizando os Estados Unidos e já está.)

Quando a dependência energética da Rússia se torna num problema, porque nos impede de condicionar a sua capacidade ofensiva e nos torna comercialmente reféns de um regime agressivo e expansionista, a nossa melhor opção é procurar alternativas. Em nome, em primeiro lugar, da nossa segurança.

Esta diferente abordagem a regimes igualmente vergonhosos não é uma mera questão de hipocrisia, ou de comércio da moral. É o confronto com a realidade e o realismo. O que não significa que a história acabe aqui.

Com a passagem de um tempo de paz pelo comércio a um período de reglobalização e organização do mundo em blocos, vai ser obviamente necessário contar com aliados e parceiros entre regimes que não são nem democracias nem recomendáveis. Mas isso não implica a suspensão ou supressão da ideia de princípios. Até porque as democracias e os regimes liberais estão, na sua grande maioria, mais próximos de nós do que dos nossos adversários (presentes e futuros).

Nos próximos tempos a Europa precisa de investir mais, muito mais, na capacidade da sua sociedade civil conhecer, encontrar e apoiar os defensores da democracia e da liberdade em regimes autoritários e ditatoriais. Mesmo que isso não impeça os europeus de comerciarem, e até negociarem politicamente, com esses regimes. Sobretudo por isso. Os Estados têm interesses, mas os cidadãos não deixam de ter princípios. Que, no seu interesse, os Estados devem apoiar.