As Causas. As pupilas do senhor ex-ministro

O homem põe e o calendário político dispõe.

Esta semana previa que o prato de resistência seria o tema do triângulo formado por Marcelo/Montenegro/Passos Coelho, que tendo Marcelo não é um “ménage à trois”.

Mas, como se compreende, a prioridade passou para a divulgação do Relatório da Inspeção Geral de Finanças (IGF) e das decisões do Governo, designadamente em relação ao Chairman e à CEO demitidos sem justa causa (e no caso da CEO sem ter sido ouvida pela IGF!).

O “triângulo não amoroso” fica para a semana e garanto que não vão perder com a demora…

Ora, quanto à TAP, e em resumo:

O Relatório do IGF é fraco; Como disse um dia Jorge Coelho, e a CEO agora percebeu, “quem se mete com o PS leva”; Pedro Nuno Santos (com os seus pupilos), que se julgava em relação à TAP que era “o dono disto tudo”, é afinal “o principal culpado disto tudo”.

E depois da TAP voltamos a falar de outra pupila do Sr Ministro PNS, a jovem Ministra da Habitação.

O MAU RELATÓRIO DA IGF

Não me interpretem mal. O Relatório está bem escrito, em bom “burocratês”, e muito do que diz é correto. Tenho sobretudo dúvidas jurídicas sobre o método para definir os 12 meses de mandato para evitar que um administrador seja mandado embora sem indemnização.

É verdade – em defesa da IGF - que apenas lhe pediram para fazer “a avaliação do processo de cessação de funções societárias e laborais da Senhora Eng.ª Alexandra Reis” (AR).

Mas mesmo assim:

é inconcebível que a IGF não tivesse falado com a CEO da TAP sobre a negociação da saída de AR; idem que não tivesse falado com os advogados que negociaram em nome das Partes; que não seja considerado relevante aprofundar com a CEO o facto de que agiu com o prévio acordo do Ministro PNS e que o Secretário de Estado das Infraestruturas acompanhou o assunto diretamente; que se não tivesse achado relevante analisar o facto de que, de acordo com a lei, a Direção Geral do Tesouro “estar representada no órgão de administração das empresas públicas, através de um ou mais membros não executivos”, e que se optasse por que não se aprofundasse a sua hipotética eventual inação sobre as condições da sua saída, cujas implicações financeiras eram do seu pelouro; que se não ponderasse (o que seria rápido) o que foi feito quanto a indemnizações, em anteriores acordos de saída, pois isso é evidentemente relevante; que a interpretação jurídica em que sustentaram as suas posições ser bem mais discutível do que resulta do Relatório isso ser relevante para as propostas feitas .





QUEM SE METE COM O PS, LEVA

Quero começar por registar que não conheço a CEO da TAP, nunca a vi fora do ecrã televisivo, nunca falei com ninguém próximo dela.

E quero dizer que considero lamentável o modo como a trataram perante um país atónito, sem que se desse nenhum relevo aos danos reputacionais que, se calhar, pelo seu trabalho não merecia.

Fiquei estupefacto que – sem ela ter sido ouvida – tivesse sido anunciado pelo Governo a demissão com justa causa da CEO da TAP.

O “crime” de que vem acusada foi de:

ter exigido ao Ministro PNS a saída de AR e isso ter sido aceite por ele; ter agido de acordo com conselho jurídico especializado; ter mantido na sua ação a informalidade de tudo tratar com PNS e a sua equipa que desde que chegou foi o método aplicado, de cuja ilegalidade a responsabilidade era do Governo; ter confiado em que o acordo de PNS e do seu Secretário de Estado era suficiente para o pagamento.

Tudo isto tem mais a ver com o “pecado original” do que com pecados subsequentes. Afinal a CEO agiu aqui como sempre a fizeram agir desde que foi convidada.

No fundo era precisa uma vítima propiciatória e foi isso que aconteceu.

É verdade que já me surpreendo com poucas coisas. Mas acho inconcebível que o Governo de Portugal não tivesse sequer referido a sua responsabilidade nos factos que se abateram sobre uma profissional estrangeira que acreditou no que PNS lhe dissera.

DONO OU CULPADO DISTO TUDO?

PNS e os seus pupilos geriram a TAP como um negócio familiar, sem dar atenção às normas que a IGF refere e a tantas outras.

Foi ele (e/ou o seu pupilo) quem causou isto tudo:

Escolhendo um Chairman sem experiência, o qual tendo sabido da negociação pela CEO não achou que tivesse um papel a desempenhar; Exigindo à CEO que aceitasse uma equipa que não escolhera; Dando acordo a que ela tratasse da saída de AR, sem sequer pensar que o Ministério das Finanças tinha uma palavra a dizer; Dando acordo ao valor da indemnização de 500 000 euros; “Compensando” AR com a ida para a NAV; Nunca se preocupando em levar o assunto à Assembleia Geral da TAP; Tomando relevantes decisões de modo informal, por telemóvel e WhatsApp, e - segundo revela a IGF - não havendo no seu ministério “informação arquivada sobre a cessação de funções da Eng.ª AR no grupo TAP”.

É verdade que a manchete do Público de hoje é “Governo ‘vira a página’ punindo a cúpula da TAP”, e que isso foi repetido pelo DN (“TAP é caso encerrado”) e em vários noticiários televisivos de ontem.