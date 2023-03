A culpa vai morrer francesa

A polémica em torno da TAP conheceu mais um episódio, não será o último, mas pela retórica do Governo a rescisão com a CEO e com o Presidente do Conselho de Administração, mais do que corrigir os erros políticos ou salvar a companhia, pretende sobretudo desviar responsabilidades do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro e focar as culpas em Pedro Nuno Santos. Ontem foi curioso ver o discurso concertado entre membros do Governo, Deputados do PS e alguns comentadores/jornalistas a balizar ou a limitar as responsabilidades políticas nos membros do Governo que já saíram.

Ou seja, para o PS as decisões políticas do Governo não são do Governo, são dos Ministros ou Secretários de Estado que já se demitiram. Como se cortar braços ou dedos resolvesse o problema. Significa isto também que se um decisor de uma empresa pública toma uma decisão autorizada ou respaldada pelo Governo que a tutela, então o decisor é o sacrificado por uma decisão cuja responsabilidade não é necessariamente sua. e o que aconteceria se o administrador público tivesse contrariado a indicação da sua tutela política e optasse por outra solução? Era despedido na mesma por desrespeito e deslealdade.

O que parece ficar claro é que o Governo decidiu demitir os dois líderes da TAP por terem agido de acordo com o Governo de António Costa. Aliás, tanto assim é que foi Fernando Medina, já Ministro das Finanças, quem escolheu Alexandra Reis para Presidente da NAV e que depois a convidou para sua Secretária de Estado. Lá vai o tempo em que as Finanças é que mandavam em tudo, desde que Medina chegou ao Ministério, como por passe de mágica, tudo as Finanças deixaram de controlar. Alguém acredita?

No meio de tudo isto, e apenas para proteger o Ministro das Finanças, o Primeiro Ministro António Costa “resgata” o Presidente da Sata para liderar a TAP em pleno processo de privatização da companhia açoriana, sem sequer ter discutido o assunto com o Governo de José Bolieiro. O próprio Primeiro-Ministro confirma que apenas informou o líder regional dos Açores horas antes de chamar Luis Rodrigues para a TAP. Obviamente que o convite foi feito muito antes da conversa entre o PM e José Bolieiro. Desejo melhor sorte nesta segunda aventura na TAP (Luís Rodrigues) ao administrador socialista que no tempo de Fernando Pinto tinha a pasta do descalabro da manutenção aérea no Brasil e que tantos prejuízos deu aos portugueses.

No meio de tudo isto, a CEO da Tap que António Costa escolheu é despedida com justa causa por ter cumprido uma ordem que foi autorizada pelo Governo de António Costa quando autorizou as suas exigências na composição do conselho de administração da TAP, a mesma CEO cujos resultados tanto o seu Ministro das Finanças como o próprio Costa não se cansaram de exultar nos últimos tempos. Aliás, não sendo jurista, estou curioso para ver a argumentação de Christine Ourmières-Widener usando as conferências de Medina ou António Costa no Parlamento a defender o seu sucesso à frente da companhia aérea. Provavelmente Ricardo Araújo Pereira antecipar-se-á no seu programa “Gozar com quem trabalha” pois no caso a realidade ultrapassa largamente a ficção.