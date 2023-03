O Bê-Á-Bá do PPC do PPD do PPE

Pedro Passos Coelho (PPC) é o líder natural do Partido Popular Democrata (PPD), cuja família europeia é o Partido Popular Europeu (PPE). O que acabo de afirmar, apesar de alguma dúvida que a formulação PPD possa causar, é simples de entender: Pedro Passos Coelho é hoje o federador e líder natural de todo o espaço democrático e reformista à direita do PS.

Dito assim, adivinho o risco de que a afirmação se esgote pela metade: motivando grande discussão a primeira (o PPC) e olvidando a segunda (o PPD e o PPE). Tal seria um erro, que tentarei dissipar. Desde logo, e fica dito, porque não faz sentido discutir Passos, ou quem quer que seja, fora de um determinado contexto.

E porque ando há anos a escrever sobre isso, o estimado leitor não me levará a mal que use algumas das minhas próprias palavras, retiradas de outros artigos, para desenvolver um pouco este contexto, que é o da convergência possível à direita do PS (o PPD), no quadro de uma partilha de valores comuns, ou conciliáveis, a nível europeu (o PPE).

Estou convencido que o sistema partidário português não responde às aspirações do eleitorado. O excesso de oferta, que parece satisfazer pequenas idiossincrasias ideológicas, compromete a eficácia eleitoral, desde logo aquela que é medida pela hipótese de formação de governo. E, neste caso, e na perspectiva de constituição de governo, os partidos de centro-direita e a sua maioria sociológica estão divorciados. E isto só se ultrapassa de uma de duas maneiras, e de preferência das duas ao mesmo tempo: ou, conjunturalmente, com uma liderança forte que faça esquecer o resto ou, estruturalmente, com uma reconfiguração dos partidos que resolva definitivamente o resto.

E é aqui, nesta segunda maneira, que entra o PPD. Entenda-se por PPD o que política, eleitoral e sociologicamente está diluído no PSD, no CDS, em parte da IL; e até no Chega e na abstenção. Não se compreende como é que os partidos deste espaço político obrigam um eleitor a ter de escolher tanto, sabendo de antemão que isso só beneficia o PS, desde logo por causa do método de Hondt, e também da inexistência de um círculo nacional que recolha os restos das votações dos círculos distritais.

A pergunta que se impõe é a seguinte: as diferenças – sobretudo num momento em que urge uma alternativa democrática, reformista e personalista à desgovernação socialista – entre os eleitores de tantos partidos são assim inconciliáveis a ponto de que se possam dar ao luxo de desperdiçar uma maioria eleitoral, favorecendo o PS, a extrema-esquerda que o constrange e o seduz e o contínuo definhamento nacional?

“Temos [hoje] um modelo de sociedade de base colectivista, [hiper estatizado]. O nosso modelo é diferente, é de base personalista. Queremos um sistema para as pessoas e não as pessoas para um sistema. [Porque] para nós, para qualquer político que encare a política como serviço do seu país, sem melhoria das condições concretas dos portugueses, não há política que valha a pena (…), e um caminho desses seria a ruína da própria liberdade e da própria democracia.” Quem proferiu estas palavras foi Francisco Sá Carneiro, no longínquo ano de 1979. Centrando-se no essencial, aproveitando a oportunidade e tendo verdadeira e pragmática vocação de poder, falta à direita cumprir, outra vez, este desígnio. Designando o corpo de PPD, AD ou Aliança Popular, ou que mentes mais criativas lhe queiram chamar, o que é essencial é que constituam uma coligação, uma aliança ou uma federação, com o propósito de unir o que, nos últimos 7 anos, só têm fragmentado.

A quem me diz que a direita não é maioritária, returco: acabados de sair do PREC, em 1979, uma AD que se fez da direita democrática para o centro, com CDS, PPM, PSD e independentes – de fora ficaram o MIRN de Kaúlza de Arriaga e o PDC de Silva Resende, e dentro ficaram António Barreto e Vasco Pulido Valente – ganhou as eleições. Sempre que a direita democrática se junta e se centra – no essencial, e no espectro político – vence as eleições.

E passados tantos anos, com um país tão diferente, que projecto seria esse, hoje?

Um projecto que defina metas e caminhos para o combate à pobreza e desigualdade, porque esse é o combate urgente; um projecto que crie condições – designadamente por via da educação, da formação profissional e da legislação laboral – para as adaptações do emprego aos desafios da nova economia, porque é esse o combate estrutural; um projecto que proceda a uma reforma fiscal e uma simplificação administrativa que permita salários mais altos, mais investimento e menos despesa pública, porque é esse o combate eternamente adiado; um projecto que promova sinergias entre os diversos sectores – público, privado e solidário – para melhores respostas na educação, na saúde, e nos apoios aos mais vulneráveis, porque é esse o combate da sensatez. Esperança e visão. Não rancor, nem repúdio. Porque esperança e visão são o que os portugueses esperam de uma alternativa ao pântano.

E agora a questão europeia e do PPE, que é hoje tão vital quanto, ao mesmo tempo, desprezada no debate público n. As questões europeias são determinantes para o presente e o que aí se joga essenciais para o futuro. Com uma guerra sem fim à vista e à beira de sugar toda a energia e foco político durante muito tempo, reestruturando tudo o que entendemos da política, virar as costas ao debate que se faz em Bruxelas é, no mínimo, incompetente; e, no máximo, criminoso. Donde, incompreensível uma certa desqualificação das próximas eleições europeias que se começa a antever no PSD.

Não foi, portanto, por acaso que Pedro Passos Coelho, numa rara aparição pública, optou por discutir a Europa na passada semana num evento no Grémio Literário organizado pelo Senado. É também por isso e pela necessidade de convergir, que ter em Portugal dois partidos com assento no mesmo partido europeu – o PSD e o CDS – é um desperdício incompreensível. Primeira tarefa: começar por federar o PSD e o CDS.

E eis-nos, finalmente, chegados a quem pode liderar este caderno de encargos. Passos Coelho tem experiência e legado executivo, coragem política, uma visão alternativa para o país, crédito na Europa e – e isto não é pouco ante o colapso moral do PS - capital moral. Não tem que ser ele, mas descartá-lo na ausência de quem, é irresponsável e irrealista.

Dizem-me que Passos agrega a esquerda, mas a ausência de Passos tem desagregado a direita. Dizem-me que Passos tem muita gente que o detesta, mas Passos tem muita gente que o deseja. Dizem-me que Passos convoca muito o passado, mas é o PS o responsável pela paralisia e pelo retrocesso do país nos indicadores essenciais. Dizem-me que a direita e o país não podem estar presos a Passos, e a esses pergunto: 7 anos depois, então quem? É que a conversa da alternativa, das ideias, do projecto e dos novos protagonistas é óptima, mas lamento a má notícia: uma banda sem chefe não é uma banda, é um bando.

Já o disse várias vezes: ter um espaço político inteiro, e por arrasto um país que clama por mudança, dependente do regresso de um ex-Primeiro-ministro, que nem sequer está na vida política activa, diz muito do estado comatoso presente e da falta de perspectivas futuras desse espaço. E isso tem que mudar. Mas insisto: quem, então?

Se cumprir os requisitos que elenquei, e tiver a capacidade de vencer eleições e de governar com determinação, sentido de serviço e competência, por mim até pode ser um qualquer coelho no Terreiro do Paço. Mas enquanto não, Passos Coelho virá sempre a terreiro.

Aos que discordam do nome e concordam com o projecto, não canalizem para aqui a vossa frustração: saiam da sombra e entreguem ao país a alternativa credível que tão bem têm escondido e de que o país precisa. Não há margem para erros. Aos que dizem que ainda não é tarde, respondo com uma citação de "Berta Isla" do Javier Marias de que gosto muito: "é tudo menos cedo". É tudo menos cedo.

Pedro Gomes Sanches escreve de acordo com a antiga ortografia